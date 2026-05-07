Napoli possibile addio di un giocatore | deciso il prezzo

A partire dal 2018, il portiere ha vestito la maglia del Napoli, diventando una presenza chiave nelle ultime due vittorie dello scudetto. Tuttavia, nelle ultime settimane, si sono intensificate le voci di un possibile addio. La società ha stabilito un prezzo di vendita e sta valutando le offerte ricevute, mentre il rapporto tra il giocatore e il club sembra aver subito una rottura.

Alex Meret è arrivato al Napoli nell’ormai lontano 2018. Nonostante abbia contribuito in modo determinante alla vittoria degli ultimi due scudetti; durante questa stagione, il suo rapporto con il club si sarebbe incrinato. Il portiere friulano ha sempre ricevuto molte critiche sulle sue prestazioni. Senza mai scomporsi, ha cercato di migliorare il suo operato. In campo, continuava a parare i palloni; rispondendo così, indirettamente, a qualche utente a cui non stesse particolarmente simpatico. Con il passare del tempo e vittima di infortuni, è finito in panchina; finendo con indossare i vestiti del secondo portiere del Napoli. Stando a quanto trapelato, a Meret questo nuovo ruolo andrebbe stretto.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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