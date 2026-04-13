Leao-Milan è rottura? Il prezzo del possibile addio e le tentazioni dall’estero

Il futuro di Rafael Leao al Milan sembra essere in bilico. L'attaccante, arrivato nel 2019, potrebbe lasciare il club durante la prossima sessione di mercato. Si parla di una possibile rottura tra il giocatore e il club, mentre sul tavolo ci sono offerte dall'estero e valutazioni sul valore di mercato. La situazione si sta facendo sempre più intricata, con dettagli che riguardano anche le trattative in corso.

Per Rafael Leao, in questa stagione, 10 gol e 2 assist in 26 partite in un totale di 1.686' sul terreno di gioco, alla media di una rete ogni 169': è il capocannoniere del Milan in campionato, con 9 reti e ha giocato praticamente tutto l'anno in un ruolo non suo e combattendo con un principio di pubalgia. Eppure, il numero 10 rossonero è il volto della crisi del Diavolo di Massimiliano Allegri in questo periodo della stagione, in cui il Milan ha rimediato tre sconfitte nelle ultime quattro partite. I fischi, copiosi, che hanno abbandonato la sua uscita dal campo a pochi minuti dal termine di Milan-Udinese 0-3, secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, "sanciscono forse la fine definitiva dell’amore con i tifosi".🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Leao-Milan, è rottura? Il prezzo del possibile addio e le tentazioni dall’estero Leggi anche: Milan, rottura con Leao: addio in estate, dove giocherà Milan, addio Leao: il club fissa il prezzo del divorzioIl Milan rompe il tabù dell’incedibilità: Rafael Leao è ufficialmente sul mercato.