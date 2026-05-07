napoli per lucca si apre la pista che porta alla fiorentina

A Napoli si parla di un possibile trasferimento di Lorenzo Lucca alla Fiorentina. La trattativa sembra aver preso forma e il nome dell’attaccante è al centro delle voci di mercato di questa fase. La decisione potrebbe influenzare le prossime mosse nelle operazioni di calciomercato delle due società. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulle trattative in corso o sui dettagli dell’eventuale accordo.

Il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe nuovamente intrecciarsi con il mercato della Serie A. L’attaccante farà ritorno al Napoli dopo la parentesi tutt’altro che positiva al Nottingham Forest, ma la sensazione è che la sua permanenza in azzurro possa essere soltanto temporanea. Tra i club che stanno seguendo con attenzione la situazione ci sarebbe anche la Fiorentina. Il profilo dell’ex centravanti di Ajax e Udinese piace molto alla dirigenza viola e in particolare a Fabio Paratici, estimatore del giocatore già da diverso tempo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’eventuale affondo della Fiorentina sarebbe strettamente legato al futuro di Moise Kean.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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