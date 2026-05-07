Domani a Napoli, Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico Caliendo, incontrerà il Papa Leone XIV durante la visita del Pontefice in città. L'incontro è programmato per il 8 maggio 2026 e si svolgerà nel corso della visita ufficiale del Papa. La madre del bambino parteciperà all'incontro senza ulteriori dettagli sul contesto o sulla durata.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Domani Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico Caliendo, sarà ricevuta da Papa Leone XIV durante la visita del Pontefice a Napoli. La donna porterà simbolicamente con sé il ricordo del figlio, il bambino di quasi due anni e mezzo morto lo scorso 21 febbraio in seguito a un trapianto di cuore non riuscito. La notizia è stata resa nota dall’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. L’incontro si terrà nel Duomo di Napoli, una delle tappe più attese della visita del Papa nel capoluogo campano. “Domenico sarà con me”. Con grande commozione, Patrizia Mercolino ha commentato così il momento che vivrà domani: “Incontrerò il Papa al Duomo e porterò Domenico con me”.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Napoli, la madre del piccolo Domenico domani, 8 maggio 2026, incontrerà Papa Leone XIV

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