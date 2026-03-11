Elmas riscatto Napoli incerto | possibile trattativa col Lipsia

Eljif Elmas è al centro di un possibile scambio tra Napoli e Lipsia, con il futuro del giocatore ancora da decidere. La società partenopea sta valutando le opzioni per il riscatto, mentre il club tedesco è interessato a ingaggiare il centrocampista. La trattativa tra le due squadre potrebbe portare a un accordo nelle prossime settimane.

Il futuro di Eljif Elmas resta ancora da definire. Il centrocampista macedone è legato al Napoli da un diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro, ma la decisione finale della società non è stata ancora presa e il dossier rimane aperto in vista dell'estate. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, le valutazioni del club azzurro dipenderanno anche dall'andamento delle prossime settimane e dall'eventuale possibilità di rivedere le condizioni economiche dell'operazione. Il portale spiega infatti che "il riscatto del Napoli è fissato a 16 milioni, ma non è ancora detto che venga esercitato. Se è vero che nelle ultime settimane il suo rendimento è cresciuto decisamente rispetto all'inizio della stagione, dall'altro ci potrebbe essere una contrattazione fra le parti per abbassare ulteriormente la cifra".