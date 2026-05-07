Il Papa a Napoli domani al Duomo l’incontro con la madre del piccolo Domenico

Domani il Papa sarà a Napoli per una visita pastorale che prevede anche un incontro al Duomo. Durante questa tappa, si svolgerà un momento dedicato alla madre di un bambino di nome Domenico. La visita del Papa al Duomo rappresenta una delle tappe ufficiali del suo viaggio nella città. L’evento si svolge in un contesto di celebrazioni religiose e incontri con la comunità locale.

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Papa Leone a Napoli, domani l'incontro con la mamma di Domenico Caliendo

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