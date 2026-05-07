A Napoli si avvicina una fase di cambiamenti attivi in vista dell’estate, con alcune trattative di rinnovo in corso tra i giocatori. Tra questi, due calciatori stanno discutendo prolungamenti contrattuali, mentre la squadra si prepara a un’estate di possibili modifiche alla rosa. La compagine partenopea, storicamente tra le più giovani del campionato, si appresta a vivere un nuovo capitolo di rinnovamento.

Napoli, 7 maggio 2026 - C'era una volta un Napoli giovane e ruspante che presentava sempre rose tra le più giovani della Serie A. Parlando del campionato in corso e considerando le formazioni schierate in campo, quella degli azzurri risulta invece la più 'anziana', segno del cambiamento dei tempi e, forse, di un ciclo vincente ma arrivato vicino alla sua fisiologica chiusura. Anche per questo motivo, a prescindere dalla permanenza o meno in panchina di Antonio Conte, l'estate alle porte si preannuncia ricca di cambiamenti e cessioni per il club partenopeo, che nella figura di Aurelio De Laurentiis auspica l'abbattimento dei costi aziendali, diventati insostenibili negli ultimi esercizi anche per quella che è sempre stata una delle società italiane più virtuose.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, in estate sarà rivoluzione. Ma McTominay e Rrahmani viaggiano verso il rinnovo

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