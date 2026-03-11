Durante la sosta, Scott McTominay e il Napoli hanno avuto un incontro per discutere il rinnovo del contratto. McTominay è ormai un elemento stabile della squadra e il club sta valutando la possibilità di prolungare l’accordo. La trattativa si svolge in questa fase senza ulteriori dettagli pubblici, e non ci sono conferme ufficiali sui tempi o sui contenuti dell’intesa.

Scott McTominay è diventato uno dei punti fermi del Napoli e il club starebbe già lavorando per costruire il futuro attorno al centrocampista scozzese. Le prestazioni offerte nelle ultime stagioni hanno attirato l’attenzione di diversi club europei, ma la volontà del giocatore sembrerebbe andare in un’altra direzione. Secondo quanto riportato dal La Gazzetta dello Sport, il contratto attuale lega McTominay al Napoli fino al 2028, ma la società starebbe valutando l’ipotesi di allungare ulteriormente l’accordo. Il quotidiano evidenzia infatti che “il contratto di Scott scade nel 2028 e dopo due anni da dominatore, i grandi club d’Europa sono tutti lì a farci più di un pensiero”, pur sottolineando come il giocatore sia pienamente integrato nell’ambiente partenopeo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - McTominay e Napoli verso il rinnovo: incontro nella sosta

