Il governo ha annunciato l’intenzione di unificare i commissariamenti per l’area dell’Asse Occidentale di Napoli. La riorganizzazione coinvolge anche le zone tra la Tangenziale e l’area ospedaliera, con interventi previsti sul traffico. In particolare, si prevedono modifiche alla viabilità urbana e un ruolo più coordinato per il commissario dei Campi Flegrei, con l’obiettivo di migliorare la circolazione nella zona.

? Cosa scoprirai Come cambierà il traffico tra la Tangenziale e la zona ospedaliera?. Quale ruolo avrà il commissario dei Campi Flegrei sulla viabilità urbana?. Perché l'Asse Occidentale diventerà una via di fuga per la protezione civile?. Come eviterà il nuovo modello burocratico i ritardi dei cantieri passati?.? In Breve Proposta dei deputati Fascina e Ferrante per collegare Tangenziale, zona ospedaliera e Scampia.. Nuova via strategica per evacuazione popolazione settentrionale in caso di emergenze critiche.. Obiettivo decongestionare traffico verso Camaldoli e migliorare flussi verso i poli sanitari.. Integrazione competenze tramite decreto per superare frammentazione decisionale tra diversi enti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli: il Governo punta a unire i commissari per l’Asse Occidentale

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