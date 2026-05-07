DL Commissari Fascina e Ferrante FI | Impegno Governo su commissario Asse Occidentale Napoli è opera strategica

Dopo l’approvazione di un ordine del giorno alla Camera, alcuni rappresentanti di Forza Italia hanno sottolineato l’impegno del Governo per la nomina di un commissario sull’Asse Occidentale di Napoli. La questione riguarda un intervento considerato strategico per la zona, anche se non sono stati forniti dettagli ulteriori sul contenuto esatto dell’impegno governativo. La discussione si è concentrata sull’importanza di questa iniziativa per il territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti “Con l’approvazione da parte della Camera di un ordine del giorno al decreto Commissari, che abbiamo fortemente voluto promuovere e sostenere, c’è l’impegno del Governo ad affidare al Commissario straordinario per i Campi Flegrei anche il ruolo di Commissario per la realizzazione dell’Asse Occidentale che collega la Tangenziale di Napoli alla zona ospedaliera e a quella perimetrale di Scampia: un’opera fondamentale sul piano della viabilità e della sicurezza urbana individuata come infrastruttura strategica di emergenza a supporto delle esigenze di protezione civile”. – Lo affermano la deputata di Forza Italia Marta Fascina e il sottosegretario di Stato al Mit e deputato azzurro Tullio Ferrante.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - DL Commissari, Fascina e Ferrante (FI): “Impegno Governo su commissario Asse Occidentale Napoli, è opera strategica” Notizie correlate Dl sicurezza, Siracusano: "Ragionamento su coperture, c'è impegno governo"(LaPresse) “Tempi dl sicurezza? Si presume la chiusura, con il voto finale, non prima di venerdì mattina, a meno che non si riesca a trovare un... Castelnuovo Cilento, Ferrante (Fi): “Referendum su giustizia è svolta per riequilibrio sistema”Tempo di lettura: 2 minuti “La riforma della giustizia è il coronamento di un percorso che, da sempre, vede impegnata Forza Italia per affermare i...