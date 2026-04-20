In Europa, si sta sviluppando una delle sfide più grandi nel settore dei trasporti, con la compagnia ferroviaria che punta a ridurre i voli aerei e potenziare le tratte ferroviarie. L’obiettivo è spostare il traffico da cielo a terra, creando collegamenti più rapidi e frequenti tra le principali città del continente. Questa strategia coinvolge investimenti significativi e una ristrutturazione delle reti ferroviarie, puntando a rendere i treni una valida alternativa ai voli domestici.

Sui binari d’Europa si sta aprendo una delle partite industriali più ambiziose del continente. I protagonisti sono i colossi di Stato che hanno imparato a pensare come multinazionali: il gruppo Ferrovie dello Stato, la francese SNCF, la britannico-belga Eurostar, la Deutsche Bahn tedesca e la spagnola Renfe. La posta in gioco è altissima: milioni di passeggeri, miliardi di euro, e la possibilità di sottrarre quote rilevanti al traffico aereo sulle rotte di medio raggio. Un po’ come accaduto alla Linate-Fiumicino, un tempo uno dei collegamenti più ricchi d’Europa e oggi residuale. Il primo a muovere le pedine è stato il player italiano. L’obiettivo di Ferrovie dello Stato è portare i Frecciarossa fino a Londra, sfidando Eurostar, la compagnia che da sempre domina il collegamento più redditizio e simbolico dell’alta velocità europea.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La metropolitana d’Europa: ecco come il Frecciarossa punta a svuotare i cieli (e unire i binari)

Notizie correlate

Binari sabotati: 30 pietre, un Frecciarossa a rischio, 20enneSabotaggio sui binari: un gesto di disagio e premeditazione che solleva interrogativi sulla sicurezza e le fragilità sociali Un’azione che avrebbe...

Leggi anche: Travolto da un Frecciarossa in stazione: anziano muore sui binari

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Estensione metro: Milano è nella top 5 d’Europa (ultimi dati 2026); Lavori estivi 2026 nei trasporti: si prevede un forte afflusso su questa linea della metropolitana di Parigi; Metro di Napoli, da Toledo a Dante stazioni d’arte nel degrado: Abbandono e teppismo; Metro C Roma, sabato 18 aprile bus sostitutivi tra Giardinetti e Pantano.

La metropolitana d’Europa: ecco come il Frecciarossa punta a svuotare i cieli (e unire i binari)Dalla Milano-Berlino al sogno di Londra: ecco come Ferrovie dello Stato punta a trasformare l'Alta Velocità nella nuova rete di trasporto UE. panorama.it

Piano Ue per l’Alta Velocità a Milano/ La Metropolitana d’Europa: dalla Lombardia a Helsinki e non soloPiano Ue per l'Alta Velocità a Milano: entro il 2040 spazio alla metropolitana d'Europa, ecco i treni che si potranno prendere da qui ai prossimi anni Qual è il piano dell’Ue per l’Alta Velocità a ... ilsussidiario.net

Porta Palazzo Il mercato più grande d'Europa. Torino - facebook.com facebook

In Europa salta un veto. E subito ne nasce un altro. Mentre in Ungheria Viktor Orbán è uscito di scena dopo aver bloccato tutto per anni, in Bulgaria Rumen Radev ha vinto le elezioni con il 44% e una maggioranza piena. Radev si è presentato come candidato x.com