Il 18 aprile 2026, il cimitero delle Fontanelle a Napoli ha riaperto dopo cinque anni di chiusura. La riapertura ha attirato numerosi visitatori, sia cittadini che turisti, desiderosi di tornare a visitare un luogo storico della città. La struttura, nota per il suo legame con le tradizioni locali, ora è di nuovo accessibile al pubblico, offrendo un punto di riferimento per chi desidera scoprire questa parte della cultura napoletana.

Il 18 aprile 2026 Napoli ha vissuto una delle riaperture più attese dai suoi cittadini e dai turisti di tutto il mondo. Non era l’inaugurazione di un museo patinato, né il taglio del nastro di un edificio appena costruito. Era qualcosa di più antico, di più viscerale: la restituzione di un luogo sottratto alla luce da cinque anni di chiusura, di cantieri, di attese e di silenzi. Il Cimitero delle Fontanelle, nel cuore del Rione Sanità a Napoli, ha riaperto i suoi cancelli di ferro con una cerimonia che aveva il sapore di un rito collettivo: la comunità si è messa in cammino da Largo Totò alle nove del mattino, in una vera e propria marcia di quartiere, con le scuole, le parrocchie, le associazioni del terzo settore, per andare simbolicamente ad aprire il bene tanto atteso.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Napoli, il cimitero delle Fontanelle riapre dopo cinque anni: il ritorno di un luogo che sfida il confine tra i vivi e i morti

Riapre il Cimitero delle Fontanelle: il lavoro dietro le quinte

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