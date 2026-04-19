Riapre permanentemente il Cimitero delle Fontanelle | Napoli celebra un luogo affascinante e misterioso

Da napolipiu.com 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cimitero delle Fontanelle a Napoli ha riaperto al pubblico in modo permanente. Si tratta di un sito noto per la sua atmosfera unica e il suo legame con le tradizioni locali. La struttura, che ospita numerose ossa e teschi, rappresenta un punto di interesse storico e culturale della città. La riapertura consente ora ai visitatori di accedere al luogo in modo continuativo.

"> Il Cimitero delle Fontanelle riapre le sue porte. Finalmente, dopo un lungo periodo di chiusura, il Cimitero delle Fontanelle di Napoli riapre al pubblico. Questo affascinante e misterioso sito, situato nel cuore del Rione Sanità, torna a essere un punto di riferimento per cittadini, turisti e visitatori desiderosi di scoprire uno dei luoghi più intriganti della città partenopea. La riapertura, attesa da molti, è stata ufficializzata in seguito alla necessità di garantire la sicurezza degli spazi e delle persone. Chiuso dal marzo 2020 a causa delle restrizioni legate al lockdown, il Cimitero delle Fontanelle rappresenta un importante simbolo di devozione popolare e tradizione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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Riapre il Cimitero delle Fontanelle a Napoli

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