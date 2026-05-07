Durante la visita del Papa a Napoli, è stato allestito un banchetto con alimenti biblici, scelti appositamente per l’occasione. La preparazione dei cibi è stata curata da un team specializzato in gastronomia religiosa, che ha selezionato ingredienti e piatti simbolici ispirati alle Scritture. Tra gli alimenti presenti sulla tavola, sono stati scelti prodotti tradizionali e simbolici, legati a riferimenti biblici.

? Punti chiave Quali alimenti biblici sono stati scelti per la tavola del Papa?. Chi ha curato l'allestimento gastronomico per questa visita papale?. Come può un menù trasformarsi in un percorso di catechesi visiva?. Perché la forma circolare della tavola è stata scelta davanti all'altare?.? In Breve Cardinale Domenico Battaglia ha richiesto l'allestimento alla società EP S.p.a.. La famiglia Esposito ha gestito l'evento nella Basilica di San Francesco di Paola.. Il menù include fichi, datteri, melograno, uva, ciliegie, manna e rami d'ulivo.. Pasquale Esposito ha curato la selezione gastronomica per unire estetica e verità biblica.. Nella Basilica di San Francesco di Paola a Napoli, la tavola imbandita per il rinfresco di papa Leone trasforma il cibo in un linguaggio sacro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, il banchetto sacro per il Papa: cibi biblici tra fede e simboli

Notizie correlate

Tra fede e TikTok: il mercato del sacro tra botteghe e social? Cosa scoprirai Come può un'ostia passare dal rito alla viralità su TikTok? Quanto incide il mercato digitale sul valore degli oggetti sacri? Chi...

Museo Gaetano Filangieri e Duomo di Napoli tra fede, alchimia e simboli silenziosi. Un viaggio esclusivo a cura dell'Associazione de Rebus NeapolisCari ricercatori di bellezza e mistero, l’Associazione De Rebus Neapolis vi invita ad un percorso iniziatico nel cuore pulsante della città.