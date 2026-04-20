Museo Gaetano Filangieri e Duomo di Napoli tra fede alchimia e simboli silenziosi Un viaggio esclusivo a cura dell' Associazione de Rebus Neapolis

L’Associazione De Rebus Neapolis propone un tour tra il Museo Gaetano Filangieri e il Duomo di Napoli, esplorando i loro legami con simboli religiosi, pratiche alchemiche e rappresentazioni di fede. L’itinerario si svolge nel centro storico della città, portando i partecipanti attraverso spazi ricchi di significato e storie nascoste. L’esperienza si rivolge a chi desidera scoprire dettagli poco noti e approfondire il senso di alcuni elementi presenti in questi luoghi.

Cari ricercatori di bellezza e mistero, l’Associazione De Rebus Neapolis vi invita ad un percorso iniziatico nel cuore pulsante della città. Non sarà una semplice passeggiata tra le navate, ma un’indagine tra le pietre che parlano un linguaggio dimenticato: quello del Rinascimento esoterico e.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Alla scoperta dei Medici: un tour esclusivo tra storia e nuovi spazi del Museo de' Medici a FirenzeDomenica 19 Aprile alle ore 16:00, presso la suggestiva Rotonda Brunelleschi di Firenze, si terrà una visita guidata dedicata alla storia della... L'associazione Arma Aeronautica in visita al Museo Diocesano e al Duomo di CapuaL'associazione Arma Aeronautica di Santa Maria Capua Vetere nella giornata di oggi (7 marzo) ha effettuato una visita guidata al Museo Diocesano... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: La felicità pubblica come suprema legge: Filangieri e i 250 anni della Dichiarazione d'Indipendenza; Museo Filangieri, raccolta fondi per archeologia. La Console Generale USA Tracy Roberts-Pounds a Napoli in visita al Museo FilangieriGiovedì 20 marzo la Console Generale degli Stati Uniti a Napoli, Tracy Roberts-Pounds, ha visitato il Museo Civico Gaetano Filangieri, accompagnata da Antonella Di Vaio e Beatrice Pelli della sezione ... ilmattino.it «C'è Arte su Marte», la campagna di Radio Marte per riportare a casa il ritratto di Gaetano FilangieriRadio Marte accoglie l’appello del Museo civico Gaetano Filangieri di via Duomo e, insieme ad Aloha Eventi, lancia la campagna «C’è Arte su Marte». L’obiettivo è riportare a casa il ritratto del ... ilmattino.it Domenica 10 Maggio alle ore 10:15 MUSEO GAETANO FILANGIERI E DUOMO DI NAPOLI Tra Fede, Alchimia e Simboli Silenziosi. Un viaggio esclusivo a cura dell'Associazione De Rebus Neapolis. Prenota ora, paghi dopo whatsapp 351 125 846 - facebook.com facebook