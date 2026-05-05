Negli ultimi anni, il commercio di oggetti religiosi si è evoluto passando dalle tradizionali botteghe alle piattaforme digitali come TikTok. Alcuni contenuti diventano virali, mostrando oggetti sacri in contesti che attirano l’attenzione di un pubblico più giovane e globale. Le vendite di oggetti religiosi online sono cresciute, ma non sono ancora chiare le ripercussioni legali e commerciali di questa trasformazione digitale nel settore.

? Cosa scoprirai Come può un'ostia passare dal rito alla viralità su TikTok?. Quanto incide il mercato digitale sul valore degli oggetti sacri?. Chi gestisce l'approvvigionamento delle parrocchie tra botteghe e social?. Perché il consumo ludico degli elementi liturgici sfida la sacralità?.? In Breve Ostie ad Aragona costano meno di 3 euro per 500 pezzi.. Rosari devozionali variano da 1,50 euro fino a 80 euro.. Tiktoker marchigiana trasforma ostie di Aragona in contenuti virali.. Mercato sostiene negozi specializzati durante feste come San Calogero.. A meno di 3 euro si acquistano confezioni da 500 pezzi di ostie ad Aragona, in un mercato che intreccia la devozione quotidiana con dinamiche commerciali silenziose e talvolta sorprendenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra fede e TikTok: il mercato del sacro tra botteghe e social

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