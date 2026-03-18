Luigi De Canio ha avvisato che la partita tra Cagliari e Napoli potrebbe rappresentare un rischio per gli azzurri, sottolineando l’importanza di non sottovalutare il match. Durante un’intervista a Radio Crc, ha commentato anche come le prestazioni del Napoli possano variare tra le partite casalinghe e quelle in trasferta, evidenziando come gli infortuni influenzino le dinamiche della squadra.

Luigi De Canio a Radio Crc: «Napoli diverso tra casa e trasferta? Molto dipende anche dagli infortuni. Attenzione a Cagliari, queste sono partite trappola! La squadra sarda giocherà con grande attenzione, il discorso salvezza è ancora vivo. Nicola ha fatto il suo lavoro, purtroppo il valore della Cremonese è quello» Oggi su Crc, radio partner della Ssc Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’allenatore Luigi De Canio. Di seguito le sue parole: “Differenza di rendimento tra casa e trasferta del Napoli? Sembrerà banale, ma tutto si giustifica nella faccenda che per il Napoli è stata determinante, ovvero la mancanza di una formazione base sia tra i difensori che tra i centrocampisti e gli attaccanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Canio: “Attenzione, Cagliari-Napoli può essere una partita trappola per gli azzurri”

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