Il Milan ha avviato un contatto diretto con l’agente di Lewandowski, aprendo la strada a un possibile confronto con la Juventus per il trasferimento a parametro zero dell’attaccante. Questa operazione si inserisce in un momento di criticità per i rossoneri, che stanno cercando rinforzi nel reparto offensivo. La trattativa sembra essere in una fase preliminare, mentre le due società valutano le prossime mosse.

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© Calcionews24.com - Mercato Milan, contatto diretto con l’agente di Lewandowski: pronto il duello con la Juve per il colpo a zero?

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