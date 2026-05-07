Napoli contro il Bologna un solo dubbio per Conte

Il Napoli si prepara per la partita contro il Bologna, con il tecnico che sta valutando attentamente la formazione. Un solo dubbio riguarda la presenza di un giocatore in attacco, mentre il resto della squadra sembra essere confermato rispetto alle ultime uscite. La partita si giocherà tra poche ore, e la squadra si sta allenando in vista dell'incontro. Nessuna variazione significativa nelle scelte di formazione è stata annunciata ufficialmente.

Il Napoli si avvicina alla sfida contro il Bologna con un obiettivo ben chiaro: mettere il sigillo definitivo sulla qualificazione alla prossima Champions League. In vista del match del Maradona, Antonio Conte valuta le ultime scelte di formazione, tra conferme e possibili adattamenti legati alle condizioni di alcuni giocatori chiave. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, le ultime indicazioni sulla possibile formazione del Napoli in vista della sfida di lunedì al Maradona contro il Bologna. Antonio Conte deve ancora sciogliere il nodo Di Lorenzo: in caso di forfait del capitano, il tecnico sarebbe pronto a confermare l’assetto visto contro il Como.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli, contro il Bologna un solo dubbio per Conte Antonio Conte dopo Bologna-Napoli 2-0 Notizie correlate Parma-Napoli, Conte ha un solo dubbio: il tecnico azzurro è tentatoAlisson Santos divide Conte in vista della trasferta di Parma: il tecnico azzurro valuta se lanciare il brasiliano dal primo minuto oppure... Verso Como-Napoli: Conte con un solo dubbio di formazioneIl Napoli si prepara per la grande sfida di oggi alle 18 contro il Como di Cesc Fabregas, per quello che ormai si può definire come un classico big... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, Di Lorenzo torna dopo 100 giorni di stop: pronto per il Bologna; Napoli, Di Lorenzo pronto al rientro contro il Bologna; Napoli-Bologna Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Bologna, mercoledì la ripresa verso Napoli. CorSport: Vergara punta alla convocazione contro il BolognaIl Napoli lunedì sera affronterà il Bologna. Se Di Lorenzo si candida per una maglia da titolare, Vergara punta ad andare almeno in panchina. ilnapolista.it Bologna, Rowe e Cambiaghi saltano anche il Napoli. In dubbio Skorupski, Dallinga e Joao MarioIl Bologna di Vincenzo Italiano sta vivendo una fase molto delicata della stagione, si sono infortunati anche Rowe e Cambiaghi: out col Napoli. areanapoli.it Visita pastorale di Papa #LeoneXIV a #Pompei e #Napoli. Gli speciali dei programmi Buon Mattino Tv2000 e Chiesa viva introducono tutti gli eventi con il Pontefice. Domani #8maggio dalle ore 9.10 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #Pop - facebook.com facebook #Calciomercato, il Napoli prova il sorpasso al @acmilan su @MarioGila00: la situazione attuale - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Gila #transfers x.com