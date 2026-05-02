Il Napoli si avvicina alla partita contro il Como, in programma alle 18, con Luca Conte che ha un solo dubbio sulla formazione. La sfida tra le due squadre si presenta come un incontro di grande rilievo per entrambe, considerando l’importanza in classifica. Il Como schiera Cesc Fabregas in campo, e l’attenzione dei tifosi è concentrata sulla scelta del tecnico partenopeo.

Il Napoli si prepara per la grande sfida di oggi alle 18 contro il Como di Cesc Fabregas, per quello che ormai si può definire come un classico big match. Gli azzurri di Antonio Conte vogliono chiudere col piede giusto, e l’allenatore salentino ha in mente un solo cambio rispetto all’ultima gara di campionato. Como-Napoli, occasione per Beukema: ecco chi riposa. Gli azzurri guidati da mister Conte vogliono mantenere il secondo posto in classifica, mentre il Como vuole provare a giocarsi l’ultima chance per la Champions League. Partita che si prospetta molta bella e nel segno della continuità per i partenopei dopo la vittoria contro la Cremonese.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Verso Como-Napoli: Conte con un solo dubbio di formazione

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