Lazio la verità sul futuro di Fabiani e Sarri | scelti già due profili per il prossimo anno

Il club biancoceleste ha individuato già due candidati per il prossimo anno e si appresta a decidere sul destino del direttore sportivo e del tecnico. La questione riguarda le posizioni di Fabiani e Sarri, con le rispettive decisioni che saranno prese a breve. La società sta valutando le opzioni prima di annunciare eventuali cambiamenti.

Il club biancoceleste si trova di fronte ad un bivio: il futuro del direttore sportivo e del tecnico verrà deciso a breve. Nel frattempo il club studia due profili per la prossima stagione La gara contro il Sassuolo, posticipo della ventottesima giornata di campionato, la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta (in programma il prossimo ventidue aprile a Bergamo), il derby alla penultima di campionato e una chiusura dignitosa di una stagione complicata. Maurizio Sarri è impegnato a preparare il finale di campionato, tra polemiche, battibecchi a distanza con la proprietà, una gestione complicata dello spogliatoio (tra calciatori arrivati da poche settimane, altri che avrebbero voluto lasciare il club e che si sono trovati obbligati a restare) e senza l’apporto dei propri tifosi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

