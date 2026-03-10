Colonnine elettriche vandalizzate a Catania | cavi tagliati per rubare il rame
A Catania, diverse colonnine di ricarica per veicoli elettrici sono state danneggiate negli ultimi giorni, con cavi tagliati e parti rubate. Le segnalazioni dei cittadini si moltiplicano, segnalando un aumento dei dispositivi fuori servizio. La situazione riguarda principalmente le stazioni installate in varie zone della città, con alcuni punti completamente inutilizzabili a causa dei danni.
Crescono le segnalazioni dei cittadini. Negli ultimi giorni si moltiplicano le segnalazioni di cittadini riguardo numerose colonnine di ricarica per auto elettriche fuori servizio a Catania. Il problema, denunciato da diversi utenti, riguarda i cavi tranciati delle stazioni di ricarica Enel X, che rendono impossibile utilizzare gli impianti. Una lettrice racconta a Cataniatoday con amarezza la situazione: molte colonnine risultano inutilizzabili, tra cui quelle situate in piazza Nettuno, sul lungomare, in piazza Montessori, alla Q8 di Cibali, alla Q8 di via Nizzeti e in piazza Manganelli. L'elenco, spiegano gli automobilisti, continua ad allungarsi, causando notevoli disagi a chi possiede un'auto elettrica e dipende da queste infrastrutture per ricaricare il veicolo.
