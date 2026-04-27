Montegrotto tre nuove colonnine per auto elettriche in via Scavi
A Montegrotto Terme sono state installate tre nuove colonnine di ricarica rapida per auto elettriche nel parcheggio di via Scavi. L’intervento riguarda l’ampliamento delle infrastrutture per la mobilità sostenibile nel centro del paese. Le nuove colonnine sono state posizionate per facilitare la ricarica dei veicoli elettrici nelle aree pubbliche. Questa operazione si inserisce in un progetto più ampio di sviluppo di punti di ricarica in diverse zone della città.
Il parcheggio di via Scavi a Montegrotto Terme accoglierà tre nuove colonnine di ricarica rapida per auto elettriche. Il Comune ha sottoscritto un protocollo d'intesa con Plenitude On The Road, partner di Poste Italiane per la mobilità elettrica, per l’installazione di tre nuove stazioni, di tipo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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