Dopo la partita tra Napoli e Cremonese, Antonio Conte ha commentato il risultato, sottolineando come la squadra abbia ottenuto un risultato che mancava dal periodo in cui giocava Maradona. Ha anche parlato di Lukaku, facendo riferimenti alla sua situazione attuale e al suo contributo alla squadra. Le sue parole sono state riportate dai media che seguono da vicino gli sviluppi del campionato.

Napoli, Conte: “Finalmente raggiunto ciò che mancava dai tempi di Maradona. Riguardo a Lukaku.”"> I commenti di Antonio Conte dopo la vittoria di Napoli-Cremonese. Al termine della convincente vittoria per 4-0 contro la Cremonese, Antonio Conte ha parlato con entusiasmo della prestazione della sua squadra. In conferenza stampa e nella zona mista, il tecnico azzurro ha sottolineato l’importanza di questa vittoria, sia sul piano dei punti che della morale. “Abbiamo disputato una buonissima gara. I ragazzi erano consapevoli del valore di questa partita e abbiamo conquistato tre punti fondamentali”, ha dichiarato Conte, evidenziando il ruolo cruciale della vittoria nel mantenere vivo il sogno Champions League.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Conte: “Finalmente raggiunto ciò che mancava dai tempi di Maradona. Riguardo a Lukaku…”

Notizie correlate

Napoli, Conte dopo il 4-0 alla Cremonese: «Critiche eccessive per una squadra che ha vinto uno Scudetto ed una Supercoppa come ai tempi di Maradona. Lukaku? Nessuno è venuto a bussare»Cagliari, Pisacane sarà l’allenatore anche nella prossima stagione? Novità sul futuro di Palestra, cosa succederà in estate Calciomercato Juve:...

Napoli, Lukaku torna in Belgio: accordo raggiunto per la guarigioneIl clima si è finalmente disteso negli uffici del Napoli dopo il vertice avvenuto questa mattina tra la società e il calciatore belga.

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Marolda: I Fab 4 sono il peccato originale di Conte, c'è il rischio che resti solo De Bruyne!; Napoli Lukaku torna in Belgio | accordo raggiunto per la guarigione.

Napoli, il secondo posto è ancora in bilico. Conte deve cambiareAnalisi sulla crisi Napoli tra caso Lukaku e dubbi sul futuro di Conte dopo la sconfitta con la Lazio e i problemi interni. stylo24.it

Napoli, Lukaku e Conte, faccia a faccia a Castelvolturno: cosa è successo e perchè il bomber è già tornato in BelgioL'attaccante belga, Romelu Lukaku, chiarisce con il Napoli dopo le tensioni: incontro positivo a Castel Volturno, ma il recupero proseguirà in Belgio. Rientro forse solo a fine stagione. sport.virgilio.it

"Abito a Napoli in piazza Nazionale. Sotto casa parcheggiano macchine in seconda e terza fila impedendo ai tram di circolare, la situazione va avanti da anni , ora hanno ripristinato alcune linee dei tram che circolano con più frequenza. Sono costretta a sentir - facebook.com facebook

Napoli, Conte: “Lukaku Nessuno è venuto a parlarmi, mi sarei aspettato almeno un messaggio” x.com