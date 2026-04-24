Kevin De Bruyne ha raggiunto quota 100 gol nei cinque principali campionati europei, segnando durante la partita tra Napoli e Cremonese. La rete messa a segno in questa occasione ha contribuito a questo traguardo personale. Il centrocampista ha dimostrato di essere un giocatore di grande livello, non solo con assist e passaggi, ma anche con i gol realizzati nel corso della sua carriera.

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© Calcionews24.com - De Bruyne nella storia: 100 gol nei Top 5 campionati europei grazie alla firma in Napoli Cremonese. Il traguardo raggiunto!

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