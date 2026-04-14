Napoli rientra il blocco italiano | buone notizie per Conte

A Napoli si registra un deciso miglioramento infortuni, con quasi tutti i giocatori disponibili per le ultime partite della stagione. L’infermeria si sta svuotando e il mister potrebbe contare sull’intera rosa. Questa situazione favorisce le scelte tattiche e le strategie per le prossime gare. La squadra si prepara a concludere il campionato con la rosa al completo, un aspetto che potrebbe incidere sulle prestazioni finali.

L’infermeria del Napoli sembra ormai essere indirizzata al vuoto totale: fortunatamente per mister Conte, la rosa intera potrebbe praticamente essere a disposizione dell’allenatore per queste ultimissime gare stagionali. In particolare, gli azzurri potrebbero prestissimo contare sulla ritrovata presenza di Giovanni Di Lorenzo e di Antonio Vergara. C’è una gara nel mirino, ossia quella con la Cremonese. Di Lorenzo e Vergara puntano la Cremonese: il Napoli spera. L’infermeria del Napoli conta 5 giocatori attualmente indisponibili. Uno di questi è Romelu Lukaku, il cui rientro potrebbe comunque non significare la disponibilità a pieno regime: palla alla società per decisioni definitive.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, rientra il blocco italiano: buone notizie per Conte Leggi anche: Napoli, buone notizie per Conte: contro il Genoa tornano in due Napoli – Roma, buone notizie per Conte: le ultime su McTominayArchiviata l’eliminazione in Coppa Italia contro il Como di Cesc Fabregas, per il Napoli è tempo di tornare a pensare al campionato.