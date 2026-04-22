Napoli buone notizie per Conte | sta per rientrare il suo fedelissimo

A Napoli, il calciatore David Neres ha fatto ritorno al centro di allenamento di Castel Volturno dopo l’intervento alla caviglia sinistra. Il giocatore, che era stato fermo per infortunio, sta ora riprendendo il percorso di recupero. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal club, che ha aggiornato sui progressi del suo atleta. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo ai tempi di ritorno in campo.

Buone notizie dall’infermeria del Napoli: David Neres è rientrato a Castel Volturno per riprendere il percorso di recupero dopo l’intervento subito alla caviglia sinistra. Un rientro che, seppur ancora da attendere, riaccende le speranze per un finale di stagione migliore. Neres rientra a Castel Volturno: i tempi di recupero. Secondo quanto riportato da Il Mattino, David Neres è tornato ieri a Castel Volturno per proseguire la riabilitazione, arrivando a una tappa importante del suo recupero. L’attaccante si era fermato dopo un infortunio alla caviglia sinistra, con una pesante e decisiva ricaduta contro il Verona che aveva reso necessario l’intervento.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, buone notizie per Conte: sta per rientrare il suo fedelissimo Juventus-Napoli, le parole di Antonio Conte a Sky Sport | Serie A Notizie correlate McTominay torna a Napoli: Conte riabbraccia il suo fedelissimoIl Napoli punta a rafforzare la propria posizione nella corsa alla prossima Champions League affidandosi al rientro di uno dei propri punti di... Napoli, rientra il blocco italiano: buone notizie per ConteL’infermeria del Napoli sembra ormai essere indirizzata al vuoto totale: fortunatamente per mister Conte, la rosa intera potrebbe praticamente essere... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Napoli, David Neres è tornato a Castel Volturno: per Conte ci sono anche altre buone notizie; Buone notizie per Antonio Conte: un titolare rientra dopo l'infortunio; NAPOLI, RRAHMANI RECUPERA: CONVOCATO PER LA SFIDA CONTRO LA LAZIO; Lazio, buone notizie: riecco Rovella. MR Z - Napoli, buone notizie dal fronte, anzi ottime: vi spiego...NAPOLI - Buone notizie dal fronte. Anzi ottime. Ma come, vi chiederete, il Napoli ha subito un poderoso mazziatone e tu parli di buone notizie? Spiego. Dopo una (non) partita come quella che gli azzur ... napolimagazine.com Napoli, David Neres è tornato a Castel Volturno: per Conte ci sono anche altre buone notizieL'attaccante brasiliano proseguirà il suo percorso di riatletizzazione. Sulla via del recupero anche altri azzurri ... napolitoday.it Non sono durate nemmeno 24 ore le nuove campane per la raccolta dei rifiuti indifferenziati installate da Asìa al Corso Vittorio Emanuele di Napoli Sono state subito danneggiate - facebook.com facebook Venerdì in campo a Napoli #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #Cremonese #NapoliCremonese x.com