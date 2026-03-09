La Polizia di Stato ha condotto un maxi blitz tra Napoli e Caserta, smantellando una rete coinvolta in falsi contratti per immigrati. Sono stati eseguiti 18 arresti nell’ambito di un’indagine che ha portato alla scoperta di un’organizzazione criminale, accusata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, falso e truffa. L’operazione ha coinvolto numerosi servizi di polizia.

Maxi operazione della Polizia di Stato tra Napoli e Caserta contro un’organizzazione criminale accusata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, falso e truffa. Nella mattinata di oggi, lunedì 9 marzo, gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari personali e reali nei confronti di 18 persone, emessa dal G.I.P. di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Tra i destinatari della misura cautelare della custodia in carcere figura anche un dipendente dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli, ritenuto promotore e capo dell’organizzazione, insieme a diversi titolari di aziende agricole. Secondo gli investigatori, questi ultimi avrebbero messo a disposizione le proprie imprese per simulare false assunzioni di cittadini extracomunitari. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Maxi blitz tra Napoli e Caserta: smantellata rete dei falsi contratti per immigrati: 18 arresti

