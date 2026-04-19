Nel suo intervento sulla corsa scudetto, il giornalista ha espresso apprezzamento per le dichiarazioni del tecnico. Ha commentato il tono ironico utilizzato, sottolineando che quest’anno ci sarà un vincitore senza sconfitte. Ha anche menzionato un suo desiderio per il prossimo campionato, senza fornire dettagli specifici. Le parole sono state pronunciate in un contesto dedicato alle recenti dichiarazioni dell’allenatore, senza ulteriori analisi o giudizi.

di Paolo Moramarco Condò apprezza Chivu. Nel suo intervento sulla corsa scudetto, il giornalista si è espresso così in merito alle ultime dichiarazioni del tecnico. Dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio, che ha di fatto chiuso la corsa scudetto degli azzurri, Paolo Condò, intervenuto sulla vicenda, ha ripreso la battuta pronunciata da Cristian Chivu dopo il successo di Como. Un’uscita ironica che aveva fatto discutere, ma che il giornalista ha voluto valorizzare, sottolineandone il significato più profondo nel contesto della stagione. IL COMMENTO SU CHIVU – «Era una battuta ironica che a me è piaciuta, anche nel suo velato sarcasmo» – «Perché quest’anno ci sarà un vincitore, ma non ci sarà uno sconfitto.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Condò apprezza Chivu: «Ironia giusta. Quest’anno ci sarà un vincitore, ma nessuno sconfitto. Il prossimo vorrei…»

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