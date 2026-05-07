Napoli si appresta ad accogliere Papa Leone XIV in occasione del primo anniversario dalla sua elezione. L’evento si svolgerà in Piazza Plebiscito, dove sono attese circa trentamila persone. La cerimonia si terrà l’8 maggio del 2026, un anno dopo il giorno in cui il Papa è stato scelto come nuovo leader della Chiesa, in seguito alla morte del suo predecessore.

Napoli si prepara a festeggiare il primo compleanno da Pontefice per Papa Leone XIV. Prevost sarà nella metropoli proprio un anno dopo la sua elezione, avvenuta l’8 maggio del 2025 dopo la scomparsa di Bergoglio. E la città è in fermento. Piazza Plebiscito e la folla che lo acclamerà. Papa Leone dovrebbe arrivare in tarda mattinata alla Rotonda Diaz, sul lungomare. Poi si recherà in Cattedrale a salutare il Vescovo, Mimmo Battaglia, e il clero. Nel primo pomeriggio arriverà in Piazza Plebiscito dove si prevede che ad attenderlo ci saranno almeno trentamila persone. E si recherà nella Basilica eretta in memoria di San Francesco di Paola, per un saluto ai frati minimi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Napoli attende Leone XIV: trentamila persone saranno in Piazza Plebiscito per il primo anniversario da Pontefice

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