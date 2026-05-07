Napoli arti sonore e ricerca | dal 9 al 19 maggio la rassegna napoliGROUND tra concerti e laboratori

Dal 9 al 19 maggio a Napoli si svolge la rassegna napoliGROUND, dedicata alle arti sonore e alla ricerca. L’evento si svolge tra il Conservatorio San Pietro a Majella, il teatro Bellini e altri spazi culturali della città. La programmazione comprende concerti, conferenze e laboratori, offrendo un panorama di iniziative rivolte a musicisti, studenti e appassionati. La manifestazione si sviluppa in diverse location, coinvolgendo vari soggetti del panorama musicale locale.