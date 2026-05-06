Al via napoliGROUND la rassegna di arti soniche organizzata dal Conservatorio San Pietro a Majella

È iniziata napoliGROUND, la rassegna dedicata alle arti soniche e alla sperimentazione intermediale, organizzata dal Conservatorio San Pietro a Majella. La manifestazione trasforma il tessuto urbano di Napoli in un laboratorio internazionale, inserendosi nella stagione concertistica in occasione del Bicentenario del trasferimento dell’istituto nella sua sede attuale. La rassegna coinvolge diversi spazi della città e propone un calendario di eventi dedicati a nuove forme di espressione artistica sonora.

Il tessuto urbano che diventa laboratorio internazionale per le arti soniche e la sperimentazione intermediale, questa è “napoliGround”, la rassegna che si sviluppa nell'ambito della stagione concertistica che celebra il Bicentenario del trasferimento nell’attuale sede di Reale Conservatorio di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate San Pietro a Majella, torna la rassegna “I concerti del Conservatorio” con venti appuntamenti gratuitiSi rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la stagione musicale del San Pietro a Majella: giovedì 5 marzo prenderà il via l’edizione 2026 della... Carlo Negroni presenta il nuovo album "Piano Logos" al Conservatorio San Pietro a MajellaUn viaggio musicale tra memoria, improvvisazione e visione contemporanea: il pianoforte di Carlo Negroni torna protagonista in un progetto che unisce... Una raccolta di contenuti Si parla di: Sant’Arpino. Il 9 maggio Marginale II all’Opificio Puca sarà l’unico appuntamento fuori da Napoli inserito nel calendario del Festival Internazionale napoliGROUND – atellanews.it. Conservatorio San Pietro a Majella, Napoli al centro della sperimentazione sonora contemporaneaNapoli laboratorio della ricerca musicale contemporanea: dal 9 al 19 maggio il Conservatorio San Pietro a Majella ospiterà un ciclo di eventi di rilievo ... napolivillage.com LA RASSEGNA - napoliGround, evento organizzato dal Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli dal 9 al 19 maggioIl tessuto urbano che diventa laboratorio internazionale per le arti soniche e la sperimentazione intermediale, questa è napoliGround, la rassegna che si sviluppa nell'ambito della stagione concerti ... napolimagazine.com