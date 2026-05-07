A Napoli sono stati effettuati arresti in relazione a una sparatoria avvenuta di recente, con coinvolgimento anche del figlio di una nota figura locale. Durante le indagini, le forze dell’ordine hanno scoperto dettagli sulla faida tra alcune bande, iniziata dopo un episodio di accoltellamento. Durante una perquisizione condotta con l’uso di droni, sono stati trovati vari oggetti che potrebbero essere collegati alle attività criminali.

? Cosa scoprirai Come è scoppiata la faida tra le bande dopo l'accoltellamento?. Cosa hanno trovato gli agenti durante la perquisizione con i droni?. Perché i minorenni venivano coinvolti negli inseguimenti armati per il territorio?. Come ha diffuso la notizia l'arresto la madre del ragazzo?.? In Breve Vendetta scatenata dopo l'accoltellamento subito dal giovane il 16 febbraio 2026.. Sette persone fermate dai commissariati San Ferdinando, Montecalvario e Dante.. Sequestrato 1 kg di marijuana già suddivisa in confezioni monodose.. Scontri armati del 26 giugno 2025 per il controllo del territorio.. Sette persone sono state fermate dalla Squadra Mobile di Napoli con l’accusa di tentato omicidio e detenzione illegale di armi da fuoco, tra cui il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, arresti per sparatoria: coinvolto il figlio di Rita De Crescenzo

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