A Napoli, un uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e detenzione di armi. L’operazione ha coinvolto anche altri tre giovani dei Quartieri Spagnoli, anch’essi fermati e accusati degli stessi reati. Le forze dell’ordine hanno eseguito le misure restrittive in seguito a indagini che hanno portato alla scoperta di armi illegalmente detenute. La vicenda si inserisce in un quadro di attività investigative nella zona.

Quattro giovani dei Quartieri Spagnoli sono stati arrestati con le accuse di tentato omicidio e detenzione di armi. Tra loro anche Francesco Pio Bianco, figlio della tiktoker Rita De Crescenzo. L’operazione è stata coordinata dalla Squadra Mobile di Napoli, guidata dal primo dirigente Mario Grassia. L’inchiesta ruota attorno a un agguato avvenuto nei primi mesi del 2026, maturato nell’ambito delle tensioni tra gruppi criminali legati alle zone di Montecalvario e Pizzofalcone. Un episodio che, secondo gli investigatori, conferma il clima di forte instabilità che continua a caratterizzare alcuni vicoli del centro cittadino. A commentare la vicenda è stata la stessa Rita De Crescenzo, che in un messaggio pubblicato sui social ha confermato il coinvolgimento del figlio Francesco.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, arrestato il figlio di Rita De Crescenzo: è accusato di tentato omicidio e detenzione di armi

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