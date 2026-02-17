Napoli il figlio dell' influencer Rita De Crescenzo vittima di un agguato

Nel quartiere Montesanto di Napoli, il figlio dell'influencer Rita De Crescenzo è stato ferito in un agguato, probabilmente a causa di una lite tra gruppi di giovani. Il ragazzo, di 18 anni, è stato portato in ospedale e medicato d’urgenza. Quando gli investigatori gli hanno chiesto di raccontare cosa fosse successo, lui non ha voluto collaborare.

Pomeriggio di violenza a Napoli. Vittima di un agguato il figlio della influencer Rita De Crescenzo. Nel pomeriggio di lunedì si è presentato all'ospedale Pellegrini con un amico per alcune ferite da arma da taglio al ginocchio. Le lesioni non hanno messo a repentaglio la vita del giovane che dopo poco è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. Il giovane, 18 anni, non avrebbe dimostrato collaborazione con gli investigatori per descrivere la dinamica dei fatti. Come spiega il Corriere della Sera, "l'attenzione degli investigatori rimane alta sulle recenti tensioni che coinvolgono le aree dei Quartieri Spagnoli e del Pallonetto di Santa Lucia".