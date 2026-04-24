Venezia agguato a Calle Lunga San Barnaba | due fratelli accoltellati pista regolamento di conti

Mercoledì sera nel centro storico di Venezia si è verificato un episodio di violenza in cui due fratelli tunisini sono stati accoltellati tra Campo San Barnaba e le calli vicine. Sono stati colpiti da numerosi fendenti durante un'aggressione avvenuta in Calle Lunga San Barnaba. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e le indagini sono in corso per chiarire i motivi dell'agguato.

Mercoledì sera di violenza nel centro storico: due fratelli tunisini colpiti da numerosi fendenti tra Campo San Barnaba e le calli limitrofe. La Polizia segue la pista del regolamento di conti legato allo spaccio o a debiti pregressi, mentre uno dei feriti resta ricoverato in gravi condizioni all'ospedale dell'Angelo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Accoltellati in calle, telecamere al setaccio per identificare gli aggressoriVENEZIA - Sono stati dimessi entrambi nella serata di ieri i due tunisini feriti nell’accoltellamento di mercoledì sera (22 aprile) tra rio Terà... Agguato nel parco delle Groane: identificato il giovane ucciso in un regolamento di conti per la drogaMisinto (Monza Brianza), 1 febbraio 2026 - Ha un nome la vittima dell'agguato a colpi di fucile per contendersi lo spaccio di droga nel Parco delle... Contenuti e approfondimenti Venezia, agguato a Calle Lunga San Barnaba: due fratelli accoltellati, pista regolamento di contiMercoledì sera di violenza nel centro storico: due fratelli tunisini colpiti da numerosi fendenti tra Campo San Barnaba e le calli limitrofe ... fanpage.it Accoltellati in calle, i testimoni: «Quell’uomo è crollato a terra davanti ai miei occhi. C’era sangue ovunque»VENEZIA - «Quell’uomo è crollato davanti ai miei occhi: aveva i vestiti talmente zuppi di sangue che non capivo nemmeno in quale parte del corpo fosse ferito». ilgazzettino.it