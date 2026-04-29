Foggia agguato in città | un morto e quattro feriti L' ombra del regolamento di conti

A Foggia, poco dopo mezzogiorno, si è verificato un conflitto a fuoco alle porte della città. Nell'agguato una persona è deceduta e altre quattro sono rimaste ferite. La polizia sta indagando sull'accaduto, senza ancora fornire dettagli sulle circostanze o sulle eventuali responsabilità. La zona è stata isolata per gli accertamenti e le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'evento.

Sale a un morto e quattro feriti il bilancio del conflitto a fuoco alle porte di Foggia avvenuto poco dopo mezzogiorno. L’uomo, morto dopo il ricovero in ospedale, è Stefano Bruno, fratello di Saverio Bruno rimasto ferito anche lui insieme al padre nell’agguato nel quale sarebbe rimasto ferito anche chi avrebbe aperto il fuoco ma sarebbe fuggito. L’agguato è avvenuto in via Cerignola, nella zona del “Quadrone delle Vigne”, vicino al cavalcavia, proprio all’ingresso della città. Secondo quelle che sono le prime ricostruzioni ancora sommarie, alcuni colpi di arma da fuoco sarebbero stati esplosi contro un’auto, una Lancia Musa, in transito su via Cerignola, sulla quale viaggiava un uomo rimasto ferito ma le cui condizioni non sarebbero gravi.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Foggia, agguato in città: un morto e quattro feriti. L'ombra del regolamento di conti Notizie correlate Foggia, agguato in città: un morto e quattro feritiSale a un morto e quattro feriti il bilancio del conflitto a fuoco alle porte di Foggia avvenuto poco dopo mezzogiorno. Leggi anche: Vandalizzate quattro auto: l'ombra del regolamento di conti Altri aggiornamenti Temi più discussi: Foggia in corteo per Dino Carta, la città chiede giustizia; Omicidio personal trainer a Foggia, l'autopsia conferma: Quattro colpi alle spalle e nessuna colluttazione; Le lacrime della moglie Sara, gli occhi tristi di Maya, il cane che Dino Carta, il personal trainer ucciso a Foggia, portava a spasso otto sere fa. La città chiede giustizia: Non ci rassegniamo; Omicidio Dino Carta, l'autopsia conferma i quattro colpi alle spalle e nessun segno di colluttazione. Foggia, agguato alle porte della città: un morto e tre feritiÈ di un morto e tre feriti il bilancio di un agguato armato avvenuto nelle prime ore della giornata alle porte di Foggia, in una zona periferica della ... lucerabynight.it Foggia, agguato in città: un morto e quattro feritiSale a un morto e quattro feriti il bilancio del conflitto a fuoco alle porte di Foggia avvenuto poco dopo mezzogiorno. L’uomo, morto dopo il ... msn.com Pomodoro, allarme nel Foggiano: “Costi +50% e superfici in aumento, annata a rischio” - facebook.com facebook Dopo una mattinata di lavoro a Foggia, nel pomeriggio sono stato a Palmoli, per incontrare Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”. Ho conosciuto una mamma e un papà innamorati, colti, generosi e pazienti, x.com