Napoli abbraccia Leone | tutte le tappe della visita del Pontefice
A Napoli, la visita del Papa statunitense ha attirato numerosi fedeli e turisti, con le strade che si sono riempite di persone in attesa di assistere agli eventi. Ieri mattina, l’ampolla di San Gennaro è stata esposta pubblicamente, attirando l’attenzione di molti. La giornata ha visto vari momenti di partecipazione religiosa e pubblico, con le autorità locali che hanno organizzato le tappe principali del soggiorno del Pontefice.
Il sangue si è già sciolto, per accogliere il Papa statunitense. Ieri mattina, mentre l’ampolla di San Gennaro veniva ruotata davanti alla folla di turisti-pellegrini nella Cappella del Tesoro, il siero del Patrono ondeggiava su e giù, visibilmente liquefatto. Potrebbe insomma concretizzarsi una suggestiva «prima volta», se il prodigio del Santo venisse confermato oggi pomeriggio, al cospetto di Prevost. «Storicamente – spiega don Carmine Autorino, responsabile del servizio Diocesano per la Liturgia – negli anni il sangue si è sciolto in presenza dei Patriarchi della Chiesa Orientale, ma mai davanti un Papa. Con Francesco, per esempio, il Cardinale Sepe utilizzò la formula del “si è quasi sciolto”».🔗 Leggi su Ilmattino.it
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