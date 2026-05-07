Napoli abbraccia Leone | tutte le tappe della visita del Pontefice

A Napoli, la visita del Papa statunitense ha attirato numerosi fedeli e turisti, con le strade che si sono riempite di persone in attesa di assistere agli eventi. Ieri mattina, l’ampolla di San Gennaro è stata esposta pubblicamente, attirando l’attenzione di molti. La giornata ha visto vari momenti di partecipazione religiosa e pubblico, con le autorità locali che hanno organizzato le tappe principali del soggiorno del Pontefice.

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Il sangue si è già sciolto, per accogliere il Papa statunitense. Ieri mattina, mentre l’ampolla di San Gennaro veniva ruotata davanti alla folla di turisti-pellegrini nella Cappella del Tesoro, il siero del Patrono ondeggiava su e giù, visibilmente liquefatto. Potrebbe insomma concretizzarsi una suggestiva «prima volta», se il prodigio del Santo venisse confermato oggi pomeriggio, al cospetto di Prevost. «Storicamente – spiega don Carmine Autorino, responsabile del servizio Diocesano per la Liturgia – negli anni il sangue si è sciolto in presenza dei Patriarchi della Chiesa Orientale, ma mai davanti un Papa. Con Francesco, per esempio, il Cardinale Sepe utilizzò la formula del “si è quasi sciolto”».🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli abbraccia Leone: tutte le tappe della visita del Pontefice Notizie correlate Papa Leone a Ponte Mammolo, strade chiuse per la visita del pontefice: tutte le informazioniQuinta e ultima visita pastorale del pontefice che ha deciso di salutare una parrocchia per ogni settore pastorale del vicariato Ultima tappa delle... Visita Papa Leone a Napoli: resteranno chiuse tutte le scuole della cittàIl Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato oggi l’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Papa Leone a Napoli, Piazza del Plebiscito e Pompei si preparano ad accogliere il Pontefice; Papa Leone a Pompei e Napoli, la diretta di Canale 21; Leone XIV in Campania: Pompei, Napoli ed Acerra le tappe. Si comincia l’8 maggio, il viaggio minuto per minuto; Una celebre e venerata statua della Madonna sarà portata in piazza del Plebiscito per l'arrivo di Papa Leone. Napoli abbraccia Leone: tutte le tappe della visita del PonteficeIl sangue si è già sciolto, per accogliere il Papa statunitense. Ieri mattina, mentre l’ampolla di San Gennaro veniva ruotata davanti alla folla di turisti-pellegrini ... ilmattino.it Papa Leone ad un anno dalla sua elezione in visita a Pompei e a NapoliAd un anno esatto dalla sua elezione papa Leone XIV domani arriverà per la prima volta in Campania per una visita lunga una giornata; una visita particolare perché sarà a Pompei per recitare la suppli ... ansa.it RAIZ IN MONTECALVARIO: AL TRIANON VIVIANI LA VOCE DI NAPOLI ABBRACCIA IL MONDO E LA SOLIDARIETÀ PER LEGGERE L’ARTICOLO A CURA DEL DIRETTORE RESPONSABILE IL GIORNALISTA Giuseppe Nappa SU Occhio All'Artista Magazin - facebook.com facebook