Papa Leone a Ponte Mammolo strade chiuse per la visita del pontefice | tutte le informazioni

Domenica 15 marzo, papa Leone XIV visiterà la comunità del Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo, nel IV municipio di Roma. Per l’occasione, le strade intorno alla parrocchia saranno chiuse al traffico e sarà istituito un divieto di sosta. Questa è l’ultima tappa delle visite nelle parrocchie di periferia compiute dal pontefice.

Quinta e ultima visita pastorale del pontefice che ha deciso di salutare una parrocchia per ogni settore pastorale del vicariato Ultima tappa delle visite nelle parrocchie di periferia per papa Leone XIV. Il pontefice, domenica 15 marzo, si recherà presso la comunità del Sacro Cuore di Gesù, a Ponte Mammolo, nel IV municipio di Roma. per l’occasione, la polizia locale di Roma ha adottato delle modifiche alla viabilità già a partire dalle 21 di sabato 14 marzo. Il pontefice è atteso per le ore 16:00 dove, nel cortile dell’oratorio, sarà ricevuto dai bambini, dai giovani e dalle loro famiglie. All’interno della parrocchia, il pontefice saluterà i malati e una rappresentanza di poveri e senzatetto che usufruiscono dei servizi della comunità e, con l’occasione, incontrerà anche i volontari della Caritas e della Comunità di Sant’Egidio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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