Venezia truffa 92enne fingendosi carabiniere | arrestato tunisino

A Venezia, la Polizia di Stato ha arrestato un giovane tunisino di 20 anni in flagranza di reato. L’uomo si è finto un carabiniere e ha truffato un uomo di 92 anni. L’arresto è stato effettuato poco dopo che il sospettato aveva messo in atto la truffa. La vicenda si è conclusa con l’arresto del 20enne sul luogo dell’episodio.

(LaPresse) La Polizia di Stato di Venezia ha arrestato in flagranza di reato un 20enne di origini tunisine, ritenuto responsabile di truffa aggravata ai danni di un anziano. L'attività, condotta dagli agenti della Squadra mobile nell'ambito delle iniziative di contrasto al fenomeno delle truffe agli anziani, ha consentito di accertare una truffa consumata ai danni di un uomo di 92 anni residente a Mirano (Venezia), che aveva appena consegnato all'indagato i gioielli di famiglia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stata utilizzata la consueta tecnica del " finto carabiniere ": la vittima sarebbe stata indotta a credere di dover consegnare i preziosi custoditi in casa a seguito della falsa notizia di un furto in una gioielleria.