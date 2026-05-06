Pegaso Meeting Firenze accende l’atletica | Battocletti sui 1500 Fabbri nella sua pedana

Firenze si appresta ad ospitare il Pegaso Meeting, un evento di atletica che si terrà sabato 9 maggio allo stadio Ridolfi. La manifestazione vedrà in pista e in pedana atleti di rilievo del panorama italiano e internazionale, tra cui la mezzofondista impegnata sui 1500 metri e il saltatore in lunghezza. La giornata promette di offrire gare di alto livello e momenti di interesse per gli appassionati di atletica leggera.

Firenze si prepara a vivere un sabato di grande atletica. Il Pegaso Meeting, in programma il 9 maggio allo stadio Ridolfi, porterà in pista e in pedana alcuni dei nomi più attesi del movimento azzurro e internazionale. Riflettori puntati su Nadia Battocletti, al debutto stagionale Outdoor, e su Leonardo Fabbri, pronto a tornare davanti al pubblico di casa. Per Battocletti sarà il primo test all’aperto della stagione, a tre mesi dagli Europei di Birmingham. La campionessa del mondo indoor dei 3000 metri correrà i 1500, distanza affrontata meno spesso ma sulla quale ha già sfiorato il record italiano con 3:58.15 a Rovereto, appena quattro centesimi dal primato di Sintayehu Vissa.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Nadia Battocletti e Leonardo Fabbri illuminano il Pegaso Meeting: esame sui 1500 a FirenzeNadia Battocletti e Leonardo Fabbri saranno tra le grandi stelle del Pegaso Meeting, evento che andrà in scena il prossimo 9 maggio allo Stadio... Atletica, parata di stelle al Pegaso Meeting: da Battocletti a Simbine, da Fabbri a ReekieFirenze, 17 aprile 2026 – Continua il felice connubio tra la grande atletica e Firenze. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Pegaso Meeting del 9 maggio: Firenze si accende di stelle azzurre. Pegaso Meeting, Firenze accende l’atletica: Battocletti sui 1500, Fabbri nella sua pedanaFirenze si prepara a vivere un sabato di grande atletica . Il Pegaso Meeting , in programma il 9 maggio allo stadio Ridolfi, porterà in pista e in pedana alcuni ... sportface.it Pegaso Meeting del 9 maggio: Firenze si accende di stelle azzurreAccanto alle star azzurre già annunciate – Nadia Battocletti, attesa nei 1500 metri, e Leonardo Fabbri nel lancio del peso – la seconda edizione fiorentina del Pegaso Meeting, in programma sabato 9 ... firenzetoday.it