Il tennista ha dichiarato di sentire la mancanza di un po’ di serenità, ma ha anche sottolineato che Roma è una città speciale per lui e desidera sentire il calore dei tifosi. Ha aggiunto che l’obiettivo è mantenere la posizione in top ten e ha espresso la speranza di trovare maggiore tranquillità per poter giocare al meglio. La sua voglia di supporto si unisce alla volontà di affrontare il torneo con concentrazione.

Un anno fa, per Lorenzo Musetti, si spalancavano a Roma le porte della Top 10. Un momento d’oro per lui fino alla semifinale del Roland Garros, prima dell’infortunio che lo ha poi costretto a saltare anche quasi tutta la stagione sull’erba. A gennaio, durante gli Australian Open, ancora una pietanza pesante da digerire, a un passo dalla semifinale e dalla vittoria con Djokovic, che aveva dominato per due set prima di infortunarsi allo psoas della gamba destra. Ritrovarsi non è così facile, ma la luce di Roma può essere la cura. Lorenzo, in questo periodo sta cercando di ritrovare la continuità e la spinta positiva in campo. C’è qualche partita, qualche vittoria della carriera a cui fa riferimento quando cerca buone sensazioni? "Quando vengo al Foro faccio fatica a non rivedere gli highlights di qualche match.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Musetti: "Mi manca un po' di serenità, ma Roma è speciale, Voglio sentire il calore dei tifosi"

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