Il Napoli continua a contare su Scott McTominay, che ha segnato un gol importante e ha contribuito a spingere la squadra in avanti. Dopo il suo intervento, i tifosi hanno espresso entusiasmo nei suoi confronti, sottolineando il senso di appartenenza che lui dice di sentire grazie al calore del pubblico. La squadra rimane concentrata, con McTominay che si conferma un elemento chiave nel momento attuale.

"> Il Napoli si aggrappa ancora una volta al suo uomo simbolo: Scott McTominay. Come racconta Francesco Velluzzi sulla Gazzetta dello Sport, lo scozzese è decisivo nella vittoria contro il Cagliari, trovando il gol dopo appena 75 secondi e confermandosi protagonista assoluto della stagione. Francesco Velluzzi sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come il centrocampista sia ormai entrato nel cuore dei tifosi, grazie a prestazioni di alto livello e a un atteggiamento sempre impeccabile. «Qui i tifosi mi fanno sentire speciale», aveva dichiarato McTominay, parole riportate da Francesco Velluzzi sulla Gazzetta dello Sport, che raccontano il legame sempre più forte con la città. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Il Napoli vola. McTominay segna e trascina il gruppo: «Qui i tifosi mi fanno sentire speciale»”

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