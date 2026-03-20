Luca Zhou, nato nel 2004, è un giovane talento del badminton italiano e fa parte della Nazionale. Recentemente ha pubblicato un video che ha fatto rapidamente il giro del web, attirando l’attenzione su temi legati alla discriminazione e all’identità nazionale. Il video mostra il suo punto di vista su cosa significhi essere italiani e mette in discussione alcuni pregiudizi.

Nato nel 2004, Luca Zhou è uno dei principali talenti del badminton italiano e un atleta di punta della Nazionale Italiana. È considerato uno dei migliori singolaristi azzurri e ha rappresentato l’Italia in numerose competizioni internazionali di alto livello. Singolarista mancino, noto per la sua agilità e tecnica in campo, ha fatto parlare di sè nel #ProgettoGiovani della Federazione Italiana Badminton (FIBa), volto a far crescere i talenti olimpici del futuro. Nel 2020 ha raggiunto uno storico quarto di finale nel doppio maschile (in coppia con Matteo Massetti) ai Campionati Europei Junior, un risultato senza precedenti per il badminton italiano a quel tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luca Zhou e il video virale contro i razzisti: “Cosa ci rende italiani? Forse il problema non sono io”

Articoli correlati

Commenti razzisti a ragazze cinesi sulla pista di pattinaggio, la denuncia virale su TikTok: «Ci chiamavano “sushi” con tono dispregiativo» – Il videoUna ragazza cinese ha denunciato in un video diventato virale su TikTok di essere stata vittima di insulti a sfondo razziale alla pista di...

Stefano Accorsi: «Con mia moglie Bianca Vitali ci sono vent’anni di differenza, ma non ci siamo mai posti il problema. Mio figlio fa il cameriere mentre studia: io ho fatto il bagnino e mi ha fatto bene»«Umberto Eco diceva che “diventiamo ciò che nostro padre è negli scampoli di tempo”: non è tanto quello che diciamo, è quello che siamo quando...