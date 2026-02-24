Ambiente il corallo come ponte tra Italia e Tunisia | a Torre del Greco workshop su filiera

Il workshop sul corallo a Torre del Greco mette in luce la volontà di rafforzare i legami tra Italia e Tunisia, motivata dalla crescente preoccupazione per la conservazione di questa risorsa. La manifestazione si concentra sulla filiera produttiva e sulla tutela del patrimonio marino condiviso. La presenza di esperti locali e internazionali dimostra l’importanza di collaborare per preservare un elemento simbolo del Mediterraneo. La discussione si concentra sulle strategie di sostenibilità e di valorizzazione del corallo.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Nasce un'alleanza strategica nel cuore del Mediterraneo per la salvaguardia e la valorizzazione del corallo. Il 25 febbraio 2026, la città di Torre del Greco ospiterà il workshop internazionale "Il corallo come ponte di cooperazione nel Mediterraneo", un evento che riunirà istituzioni, centri di ricerca e imprese da Italia e Tunisia per definire una filiera del corallo etica, circolare e sostenibile. L'iniziativa culminerà con la firma di un Protocollo d'Intesa (MoU) volto a stabilire un nuovo modello di cooperazione transfrontaliera. L'evento si propone di affrontare le sfide cruciali che accomunano i Paesi del Mediterraneo: dal degrado degli ecosistemi marini causato dai cambiamenti climatici alla necessità di una maggiore tracciabilità del prodotto per contrastare la pesca illegale e tutelare i consumatori.