Musei cittadini e visitatori Oltre mille ingressi in tre giorni | Inizio di stagione positivo

Da lanazione.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il ponte del 1° maggio, i musei cittadini hanno registrato quasi 1200 ingressi in tre giorni, confermando Sansepolcro come una meta culturale e turistica di rilievo. I dati mostrano un andamento positivo per l’affluenza dei visitatori, che ha portato a un incremento rispetto agli anni precedenti, contribuendo a delineare un inizio di stagione che si presenta promettente per il settore culturale locale.

Quasi 1200 ingressi in tre giorni: Sansepolcro si conferma meta culturale e turistica di primo piano, registrando un importante risultato sul fronte turistico-culturale durante il ponte del 1° maggio. Nelle giornate di venerdì 1°, sabato 2 e domenica 3 maggio, il museo civico e la Casa di Piero della Francesca hanno emesso centinaia di biglietti per altrettanti graditi visitatori giunti in città. Un dato particolarmente significativo, che testimonia l’attrattività della città e del suo patrimonio storico-artistico, con una presenza consistente di turisti provenienti da fuori regione e dall’estero, a conferma del crescente interesse verso Sansepolcro come destinazione culturale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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