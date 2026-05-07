Musei cittadini e visitatori Oltre mille ingressi in tre giorni | Inizio di stagione positivo

Durante il ponte del 1° maggio, i musei cittadini hanno registrato quasi 1200 ingressi in tre giorni, confermando Sansepolcro come una meta culturale e turistica di rilievo. I dati mostrano un andamento positivo per l’affluenza dei visitatori, che ha portato a un incremento rispetto agli anni precedenti, contribuendo a delineare un inizio di stagione che si presenta promettente per il settore culturale locale.

Quasi 1200 ingressi in tre giorni: Sansepolcro si conferma meta culturale e turistica di primo piano, registrando un importante risultato sul fronte turistico-culturale durante il ponte del 1° maggio. Nelle giornate di venerdì 1°, sabato 2 e domenica 3 maggio, il museo civico e la Casa di Piero della Francesca hanno emesso centinaia di biglietti per altrettanti graditi visitatori giunti in città. Un dato particolarmente significativo, che testimonia l’attrattività della città e del suo patrimonio storico-artistico, con una presenza consistente di turisti provenienti da fuori regione e dall’estero, a conferma del crescente interesse verso Sansepolcro come destinazione culturale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musei cittadini e visitatori. Oltre mille ingressi in tre giorni: "Inizio di stagione positivo" Notizie correlate Leggi anche: Pieno di turisti a Pasqua in Romagna: oltre mille ingressi in tre giorni al Museo Byron Oltre mille visitatori "Oltre le nuvole" per i ponti di primaveraOltre mille visitatori hanno approfittato dei ponti di primavera per immergersi nell’universo multiforme fatto di nuvole e cieli in movimento,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Musei cittadini e visitatori. Oltre mille ingressi in tre giorni: Inizio di stagione positivo; Spoleto Card e Spoleto Cultura Tour: visite di maggio 2026; Presentata alla presenza di Alessio Spinelli, consigliere speciale del presidente della Regione Toscana, la nuova Guida Turistica della città di Signa; Musei civici, delegazione del Comune di Cecina in visita a Colle di Val d'Elsa per approfondire il modello di gestione in house. Ponte di maggio nel Cuneese: castelli, musei e dimore storiche aprono le porte ai visitatoriCUNEO CRONACA- In occasione del lungo fine settimana di inizio maggio, il patrimonio storico del Piemonte si apre al pubblico con Castelli Aperti, in un calendario straordinario di visite e iniziative ... cuneocronaca.it Genova, musei aperti il 1 gennaio, inizio 2026 all’insegna dell’arteGenova celebra l'inizio del nuovo anno aprendo le porte di alcuni dei suoi musei più rappresentativi. In occasione delle festività, giovedì 1° gennaio cittadini e visitatori avranno l'opportunità di ... genova.repubblica.it Inizio del Mese di Maggio 2026 dell'Unità Pastorale San Filippo Neri Santa Messa alla grotta di Lourdes all'oratorio "Giardini Angela Merici" - facebook.com facebook Da stamattina i prezzi tornano a salire, segnando l’inizio di una serie di rincari che accompagnerà fino al 2028. Tra tasse e salute, ecco come cambia il bilancio di chi non sa rinunciare al tabacco x.com