Pieno di turisti a Pasqua in Romagna | oltre mille ingressi in tre giorni al Museo Byron

Durante il fine settimana di Pasqua, la Romagna ha registrato un afflusso di turisti molto elevato, con oltre mille ingressi al Museo Byron nei primi tre giorni. La regione ha visto un incremento di visitatori in diverse località, dalla neve dell’Appennino alle spiagge della Riviera, passando per le città d’arte come Ravenna. La Pasqua 2026 ha portato un’intensa presenza di visitatori in tutta l’Emilia-Romagna, segnando un avvio di stagione superiore alle aspettative.

Boom di turisti anche a Ravenna per il ponte di Pasqua. Dalla neve dell’Appennino alle spiagge della Riviera, fino alle città d’arte: la Pasqua 2026 ha segnato per l’Emilia-Romagna un avvio di stagione sopra le attese, con presenze turistiche diffuse su tutto il territorio regionale. A sostenere. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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