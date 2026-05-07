Carlo Muraro ricorda Evaristo Beccalossi, scomparso di recente, sottolineando il suo carattere sorridente e il modo imprevedibile di giocare in campo. Muraro, ex attaccante dell’Inter, ha condiviso ricordi legati anche a una sfida in allenamento con Beccalossi. I due hanno vinto insieme lo scudetto nella stagione 1979-80, e Muraro ha parlato del suo ruolo e della personalità del compagno di squadra.

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© Calcionews24.com - Muraro ricorda Beccalossi: «Era sempre sorridente, come calciatore era imprevedibile». Poi l’aneddoto sula sfida in allenamento

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