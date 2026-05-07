Enrico Albertosi, ex portiere noto per la sua carriera nel calcio italiano, ha ricordato con affetto un ex compagno di squadra, descrivendolo come un giocatore meraviglioso capace di fare la differenza anche ai giorni nostri. Albertosi ha espresso dispiacere per la perdita di questa stella del calcio, sottolineando quanto fosse una gioia vederlo in campo e affermando che, tra le stelle, quella vera era proprio lui.

Ndicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota. I dettagli Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovo per l’attacco: idea Bayo! L’indiscrezione Lotta salvezza: tre giornate decisive! Il Lecce prova a blindare la permanenza, la Cremonese cerca l’impresa Luis Enrique esulta dopo Bayern Monaco PSG: «Oggi le difese sono state migliori dell’attacco, vogliamo fare un altro bel regalo ai nostri tifosi» Bayern Monaco PSG 1-1, non basta il gol di Kane: i parigini volano in finale di Champions League! Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Albertosi ricorda Beccalossi: «Era una gioia per gli occhi. Era un giocatore meraviglioso e farebbe la differenza anche oggi»

Notizie correlate

Leggi anche: Albertosi: "Talento e fantasia, Beccalossi era la bellezza del calcio. Rivali in campo, ma amici al bar"

“Farebbe un’eccezione se le dicessi che sono Papa Leone?”: l’impiegata non gli crede e gli riattacca in faccia, ma era davvero PrevostQuando le rigide procedure dei servizi clienti bancari si scontrano con le esigenze del pontefice, l’esito può sfociare nell’inverosimile.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Albertosi: Talento e fantasia, Beccalossi era la bellezza del calcio. Rivali in campo, ma amici al bar; Il calcio italiano piange Beccalossi. Genio irregolare di un’epoca perduta; Addio Beccalossi, mancino di Dio: le sigarette, la lite con Bearzot, quei due rigori diventati commedia e il sogno Napoli sfumato; Beccalossi, quell'esclusione dal Mondiale '82 e lo schiaffo di Bearzot a una tifosa dell'Inter.

Albertosi: Talento e fantasia, Beccalossi era la bellezza del calcio. Rivali in campo, ma amici al barL’ex portiere del Milan: Evaristo prendeva il pallone e partiva con i suoi zig-zag. Oggi sarebbe un titolare fisso della Nazionale ... gazzetta.it

Serena: Beccalossi era divertente e leggero. Aveva una tecnica eccezionale. Nonostante la fama…Intervistato da Repubblica, Aldo Serena ricorda con affetto Evaristo Beccalossi, morto oggi a 69 anni. Sono andato a trovare Evaristo qualche mese fa, ma non era vita per un uomo come lui. Era stato ... fcinter1908.it

""IL MEGLIO DI....PORTIERI IN SERIE A NEGLI ANNI '80": I Portieri in Serie A negli Anni '80! Stagione 1979/80: - Ivano Bordon (Inter) - Dino Zoff (Juventus) - Enrico Albertosi (Milan) - Giuliano Terraneo (Torino) - facebook.com facebook