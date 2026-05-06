Addio ad Evaristo Beccalossi morto a 70 anni l’ex calciatore dell’Inter era ricoverato dal 2025 dopo un’emorragia cerebrale

È morto a 70 anni l’ex calciatore che ha giocato con l’Inter, dove ha trascorso gran parte della sua carriera. Era ricoverato dal 2025 a causa di un’emorragia cerebrale, che ha portato a un peggioramento delle sue condizioni di salute. Le sue condizioni erano state definite critiche per circa un anno. La sua scomparsa è stata comunicata nelle ultime ore.

Da un anno le condizioni di salute dell'ex bandiera dell'Inter erano critiche dopo un'emorragia cerebrale accusta a gennaio 2025, che lo aveva costretto a un lungo periodo di coma È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell’Inter, storico centrocampista della squadra milane.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio ad Evaristo Beccalossi, morto a 70 anni l’ex calciatore dell’Inter, era ricoverato dal 2025 dopo un’emorragia cerebrale Notizie correlate Addio a Evaristo Beccalossi, è morto a 70 anni il “fantasista mancino” dell’InterBrescia, 6 maggio 2026 – È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. Evaristo Beccalossi morto, storica bandiera dell'Inter: avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorniÈ morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Evaristo Beccalossi è morto, addio alla storica bandiera dell’Inter; Addio a Evaristo Beccalossi: è morto a 69 anni l'ex attaccante dell'Inter, idolo dei tifosi; Il calcio e l'Inter dicono addio a Evaristo Beccalossi; Addio a Evaristo Beccalossi, l’ex campione di Brescia e Inter. Addio ad Evaristo Beccalossi: l’omaggio all’ex campione dell’InterEvaristo Beccalossi, ex leggenda dell'Inter, è scomparso in queste ore. L'ultimo saluto a un campione del passato ... spaziointer.it Evaristo Beccalossi, addio alla bandiera dell'Inter: numero 10 di estro e talentoLutto nel calcio: è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, ex bandiera dell'Inter. Avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio, ... iltempo.it Evaristo Beccalossi si è spento nella sua Brescia. Da un anno le sue condizioni di salute erano peggiorate a seguito di un malore e un lungo periodo in coma. È stato uno dei calciatori più fantasiosi della sua generazione, un classico numero 10. Ha legato la x.com Addio a Evaristo Beccalossi: è morto a 69 anni l’ex attaccante dell’Inter, idolo dei tifosi - facebook.com facebook